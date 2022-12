Corpo de mototaxista desaparecido é encontrado em cova rasa em Marabá

O corpo de um homem identificado como Domingos Soares da Silva foi encontrado na manhã deste domingo (4) no bairro São Félix 2, em Marabá, sudeste do Estado. Ele havia sido enterrado em uma cova rasa, próximo à Rua do Espírito Santo, e o local chamou a atenção de populares pelo mal cheiro. A vítima trabalhava como mototaxista e era procurada pela família, amigos e colegas de profissão desde o início do mês.

Segundo informações de familiares, Domingos foi visto pela última vez na quinta-feira, dia 1º, quando saiu para buscar um passageiro por volta das 17h. Desde então, o homem estava sem fazer contato. Há informações de que o veículo pilotado por Domingos, uma motocicleta modelo CG 160 Fan de cor preta e placa QVE-5F89, foi visto na Rodovia PA-263, em direção ao município Tucuruí. A família chegou a oferecer uma recompensa de R$2 mil por informações que levassem ao paradeiro dele.

Mototaxistas contam que se concentravam na casa da família de Domingos para sair em mais um dia de buscas pelo companheiro de trabalho quando receberam a informação de que havia algo suspeito na Rua do Espírito Santo. Os trabalhadores então foram até o local, onde já encontraram uma guarnição da Polícia Militar isolando a área. Segundo relatos de populares, o corpo só foi removido por volta das 13h pela Polícia Científica.

“Não pudemos chegar perto, mas pudemos reconhecer porque parte do corpo dele estava para fora e também pelas roupas, pela descrição de como ele tinha saído de casa no dia que desapareceu”, conta Cícero Lima, mototaxista e amigo da vítima. “Eu conhecia o Domingos demais. Era um companheiro de trabalho, um homem humilde, direito, uma pessoa calma, um cara sempre na dele. Difícil acreditar que tenham feito isso com ele”, concluiu.

A reportagem tenta contato com a polícia para saber se havia sinais de violência e quais as linhas de investigação mais prováveis neste caso.