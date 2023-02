Homem aponta arma caseira para a polícia e acaba morto em Curralinho

Um homem, ainda não identificado, morreu na tarde desta terça-feira (21), por volta das 14h, durante uma intervenção policial no município de Curralinho, na Ilha do Marajó, nordeste paraense. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto recebia atendimento médico. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Policiais militares receberam uma denúncia de que um indivíduo, de cor branca e com tatuagens, estaria armado andando na estrada Transpiriá. Uma guarnição foi até o local informado na denúncia e identificou o suspeito com as mesmas características.

Quando notou a presença da polícia, o homem sacou uma arma caseira calibre 38, segundo a polícia. Para salvaguardar a vida dos agentes, a equipe revidou ao ataque e atingiu o suspeito, neutralizando, assim, aquela ameaça.

De acordo com a equipe policial, o homem foi socorrido para o Hospital Municipal de Curralinho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado na Polícia Civil, para a realização dos procedimentos cabíveis.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e Polícia Militar para checar mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.