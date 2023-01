Homem agride companheira dentro de quarto e acaba morto pela PM em Breu Branco

Um homem foi morto pela polícia ao tentar matar a própria companheira, uma mulher de 32 anos, na cidade de Breu Branco, região sudeste do Pará, na noite de domingo (22). O suspeito resistiu à ordem de prisão e enfrentou os agentes do 36º Pelotão de Polícia Militar. Edivaldo Cruz, como foi identificado, estava armado com uma faca, com a qual chegou a ferir um policial, mas acabou sendo morto com um tiro. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo informações da PM, duas mulheres pediram ajuda aos policiais, por volta de 23h. Elas informaram que Edivaldo Cruz estava transtornado e armado com uma faca e tentava matar a mulher de 32 anos.

A guarnição chegou ao endereço e encontrou a porta do quarto onde o casal estava fechada. Teve início, então, uma negociação para convencer Edivaldo a liberar a mulher e se entregar. A vítima pedia implorava por ajuda, segundo a polícia. Edivaldo abriu a porta do quarto, resistiu à voz de prisão e entrou em luta corporal com um dos policiais, que ficou ferido na mão.

Diante da situação, um dos colegas efetuou dois tiros: um de alerta, no entanto, Edivaldo continuou com as agressões, e o segundo que atingiu o suspeito. O homem não resistiu ao ferimento e morreu ao ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. O policial lesionado recebeu atendimento médico e passa bem.

Conforme a polícia, Edivaldo era reincidente nesse tipo de crime. Em 2019, ele foi preso por tentativa de feminicídio. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte do suspeito.