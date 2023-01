Polícia afirma que humorista agredido foi vítima de lesão corporal e não de tentativa de assalto

O humorista Gustavo Mendes questionou a declaração do delegado Daniel Buchmuller, da Polícia Civil de Juiz de Fora (MG), que descartou a versão de tentativa de assalto dada por ele no dia 5 de janeiro e afirmou que o comediante, na realidade, foi vítima de lesão corporal.

Em entrevista, o delegado declarou que a investigação ocorre em duas etapas, sendo que a primeira trata da acusação do humorista. “Nós tivemos acesso a diversas câmeras de segurança que estavam no local e conseguimos averiguar que, na verdade, o Gustavo teve uma animosidade com o agressor minutos antes”, declarou Buchmuller.

Segundo o policial, o agressor saiu do local após a discussão e retornou, desta vez com duas pedras, que utilizou para agredir o humorista. Depois disso, Gustavo iniciou uma perseguição ao criminoso, que fugiu do local.

Na segunda fase da investigação, o motivo da briga e a declaração de Gustavo serão investigadas. Se mentiu dolosamente, o humorista mineiro poderá responder pelo crime de denunciação caluniosa.

Nas redes sociais o humorista, que ficou conhecido por interpretar a ex-presidente Dilma Roussef, se pronunciou em tom de indignação. Segundo Gustavo, o agressor e sua esposa são conhecidos por praticarem furtos na região, inclusive pelos próprios policiais: “Mas, de repente, no meu caso, segundo o delegado, não foi furto, foi só uma agressão”, diz o humorista.

Ele também contou que, durante a ação, o homem se aproximou dele e colocou a mão debaixo da blusa, o que o fez pensar que fosse puxar uma arma. “Eu vejo que ele não tá armado. Ele vem pra cima de um amigo meu, que tá com celular. Eu interrompo aquilo, entro no meio da situação pra amedrontar ele. Ele sai amedrontado, pega duas pedras e me dá”, relata.

Gustavo finaliza questionando os investigadores: “Então, traga esse cara a público, já que já sabem quem é. Traga o cara e pergunte qual foi a situação. Se não foi tentativa de assalto, o que foi?”, completou.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)