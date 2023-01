Luciana Gimenez revela que ignorou pressentimento ruim antes de acidente

A apresentadora Luciana Gimenez revelou que teve um pressentimento ruim antes do acidente em que quebrou a perna em quatro partes diferentes no último sábado (7). A modelo sofreu o acidente enquanto andava de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, onde passava férias.

Em entrevista para a coluna “ELA”, do portal “O Globo”, Gimenez afirmou que não deu ouvidos ao pressentimento pela emoção de praticar o esporte: “Amo esquiar, eu amo esporte. Eu percebi que a bota estava larga, tanto que já tinha voltado na base para ajustar e achei que tinha resolvido”, disse a apresentadora.

Ela chegou a passar por uma cirurgia e, somente na madrugada desta quarta-feira (11), gravou um vídeo, com o objetivo de atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde:

“Como vocês sabem, eu me machuquei bastante, e eu tô aqui agradecendo a todo mundo que mandou mensagem. Desculpa ter sumido tanto tempo, estava com muita dor e sem condições de falar. Ainda não sei muito bem como vai ser minha recuperação, mas antes de mais nada queria agradecer a todos vocês, e assim que eu tiver mais notícias eu conto”, declarou Gimenez.

Onde fica Aspen?

Aspen é uma cidade turística localizada no estado de Colorado, nos Estados Unidos. É um destino popular durante todo o ano, com atividades ao ar livre, principalmente o esqui. No local, é possível encontrar também diversos restaurantes e boutiques, além do Wheeler Opera House.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)