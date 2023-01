Photoshop? Internautas criticam Zilu Camargo por excesso de edição em foto

A empresária Zilu Camargo, de 64 anos, foi alvo de críticas na internet. Isso porque, a ex-mulher de Zezé exagerou na edição de uma foto publicada nas redes sociais. Segundo internautas, Zilu alterou a aparência para ficar mais jovem. As piadas iniciaram nesta sexta-feira (06).

Um antes e depois das alterações mostram que os traços faciais foram suavizados. A socialite surgiu vestindo um moletom do Mickey e na legenda compartilhou um texto sobre amor próprio e autoestima. Com informações da Caras.

"Perdoe-se pelo passado. Não compare a sua versão atual com quem você foi um dia: hoje você sabe mais, você pode mais. Você resistiu pra existir com toda a sua graça. Ali na frente, alguém te espera: é você, no futuro, dizendo 'isso também passa'", escreveu.

Os internautas perceberam as modificações. “Zilu Mulher, como você esta jovem com carinha de menina!”, disse uma internauta. “Visual muito diferente!”, notou um fã. “Zero filtro!”, "Photoshop muito mal feito, nem precisa disso”,“Zilu com 15 anos é isso?”, “E esse rostinho com jeito de menina?”, ressaltaram outros.