Luciana Gimenez passa por cirurgia e mostra, pela primeira vez, a perna imobilizada; veja

Nesta segunda-feira (09), Luciana Gimenez se pronunciou pela primeira vez após acidente, em Aspen, nos Estados Unidos. A apresentadora postou uma foto da perna imobilizada pelas redes sociais, após uma cirurgia de emergência. Luciana fraturou em quatro partes no membro inferior.

O estado de saúde é favorável, mas Luciana continua com dores, e não deve ter alta nesta terça-feira (10) como estava programado. De acordo com a assessoria de Gimenez, "ela teve duas fraturas na tíbia entre o tornozelo e o joelho. Além disso, trincou a fíbula em outras duas partes. No procedimento, pinos foram introduzidos para estabilizar os ossos", com inforções do Metrópoles.

(Foto: Reprodução / Instagram)

O acidente aconteceu no final de semana. Fãs ficaram preocupados ao ver a imagem da apresentadora na cama de hospital, cercada de aparelhos. Ainda segundo assessoria, “Gimenez curtia as férias com os filhos e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme. Ao tentar frear, a apresentadora acabou se acidentando e caiu. O primeiro atendimento foi feito ainda no local e, posteriormente, ela foi encaminhada a um hospital local de ambulância”