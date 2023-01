Luciana Gimenez sofre acidente e passa por cirurgia de emergência

A apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, sofreu um acidente em uma estação de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, e precisou fazer uma cirurgia de emergência. Após uma publicação estranha aparecer no Instagram da artista, na madrugada desta segunda-feira (9), os fãs ficaram intrigados. Então, em uma nota divulgada pela assessoria de imprensa dela, revelou o acidente.

"A apresentadora Luciana Gimenez, na tarde do último sábado (7), teve um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Luciana curtia dias de férias com os filhos, Lucas e Lorenzo, e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme. Ao tentar parar, aconteceu o acidente", explica o comunicado oficial, que também fala do estado de saúde da ex-modelo.