Conselho de Enfermagem arquiva investigação do caso Klara Castanho e nega vazamento de informações

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) arquivou o processo envolvendo a investigação do caso Klara Castanho. Em nota divulgada nas redes sociais, o Conselho afirmou que “as provas analisadas não comprovaram a participação da enfermagem no vazamento das informações”. Na época, a atriz denunciou que uma enfermeira teria ameaçado divulgar dados à imprensa sobre a entrega voluntária do bebê gerado pela artista à adoção.

Segundo as informações divulgadas pelo Conselho, a atriz foi procurada, por meio de sua assessoria, e não respondeu com informações que ajudassem no caso. Ainda na publicação, o Coren-SP declarou que permanece à disposição, caso Klara queira complementar com sua versão e ajudar na investigação que seguia até os últimos dias.

“O Coren-SP seguiu todos os ritos processuais, solicitou documentos à instituição hospitalar e convocou os profissionais do plantão à época do fato denunciado, colhendo depoimentos, porém as provas analisadas não comprovaram a participação da enfermagem no vazamento das informações. A atriz foi procurada através de sua assessoria para apresentação de sua versão dos fatos, porém não se manifestou”, disse o Conselho.

Além disso, o Conselho declarou que o processo ter sido arquivado não significa que o caso não tenha ocorrido de fato. “Por isso, permanece à disposição da atriz, caso seja de seu interesse prestar diretamente ao conselho informações que possam complementar as investigações realizadas até o momento”, diz a nota.

Relembre o caso

No dia 24 de maio do ano passado, o apresentador e jornalista Matheus Baldi fez uma postagem informando que a atriz Klara Castanho tinha dado à luz a um bebê. Após um pedido direto da artista, Baldi apagou a postagem.

Um mês após a publicação do jornalista, a apresentadora Antonia Fontenelle fez uma live no Instagram contando, sem citar nomes, que uma atriz de 21 anos teria engravidado e entregue o bebê à adoção.

Após o vazamento da história, o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, publicou um texto detalhando o caso. O texto também foi apagado após muitos pedidos dos internautas.

Com toda a repercussão do assunto, Kara então decidiu se manifestar, pela primeira vez, por meio de uma carta aberta postada em suas redes sociais, contando que o bebê foi gerado após ela ter sido vítima de estupro. No documento, a atriz contou como tudo aconteceu e disse que estava "com muita dor por ter que reviver a história".

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)