Suspeito de roubo morre em confronto com a polícia em Castanhal

Um homem suspeito de roubo morreu durante uma intervenção policial registrada em Castanhal, nordeste paraense, na última segunda-feira (6). O crime cometido por ele ocorreu na rua Anastácio Melo, bairro do Ianetama. Segundo a polícia, empregando uma arma de fogo do tipo pistola, o suspeito roubou uma motocicleta, além de aparelhos celulares e outros objetos pessoais da vítima. Com informações do portal Correio do Norte.

Uma equipe do Patrulhamento Tático do 3° BME foi informada da ocorrência e, então, iniciou as buscas pelo criminoso. De acordo com informações policiais, na área da Portelinha, os agentes avistaram um indivíduo com as mesmas características das quais tinham conhecimento.

O homem recebeu voz de prisão, porém atentou contra os policiais militares, efetuando disparos de arma de fogo. O suspeito tentou fugir e atirou mais vezes contra os agentes, que revidaram e acabaram acertando o criminoso. Ele foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e morreu.

Após a ação, os policiais conseguiram recuperar a motocicleta, dentre outros objetos roubados. A arma utilizada pelo suspeito, uma pistola calibre ponto 40, também foi apreendida. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Castanhal, que adotou os procedimentos cabíveis.