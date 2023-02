Mecânico é executado tiros dentro de caminhonete em Tucuruí

Um mecânico foi morto a tiros dentro da própria caminhonete e em frente a própria loja de manutenção de automóveis na manhã desta terça-feira (7) na rua Abílio Barroso, bairro Beira Rio, em Tucuruí, município no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Josielson de Morais Ferreira, também conhecida pelo apelido de “Baixinho”. Com informações do Portal da Cidade.

Dois homens em uma motocicleta se aproximaram do automóvel de Josielson e efetuaram os disparos de arma de fogo. Ele vítima morreu na hora.

Imagens da cena do crime dão a entender que, ao menos quatro tiros, teriam sido efetuados de trás da caminhonete em que Josielson estava, o baleando logo em seguida.

As polícias Civil (PC), Militar (PM) e Científica do Estado do Pará (PCEPA) estiveram no local investigando o caso.

As autoridades não sabem dizer o que motivou o crime a ser cometido. Os suspeitos fugiram sem deixar pistas e não foram identificados.

Procurada pela reportagem, a PC ainda não informou mais detalhes sobre o caso. A redação integrada de O Liberal aguarda retorno.