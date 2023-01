Casal é morto a tiros na saída de um bar em Tucuruí

Um casal foi morto na noite de terça-feira, 17, no bairro Getat, em Tucuruí, alvos de disparos de arma de fogo. Eles foram identificados como Lucas dos Santos Gouveia de Souza, vulgo Cid, e Marlene Feitosa. Lucas teria passagem pela polícia por dois homicídios, sendo um deles considerado com requintes de crueldade. As informações sao do Blog Tucuruí.

De acordo com informações da Polícia Militar ao blog, o casal estava em uma moto, pilotada por uma terceira pessoa, que tinha acabado de os buscar em um bar, onde bebiam. O piloto relatou aos policiais que ao chegar ao local do ocorrido, uma outra motocicleta, que já estava acompanhando o trajeto do casal, se aproximou e efetuou cerca de trê disparos. O condutor afirma ter “escapado” pois, no momento dos tiros, conseguiu se abaixar, debruçando sobre o painel da moto.

O Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol) foi acionado para realizar a remoção dos corpos. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil (PC) de Tucuruí segue realizando as investigações a respeito do caso.

Lucas dos Santos, o Cid, estaria morando no estado no Maranhão e teria chegado a Tucuruí há 15 dias. Ele já tinha passagem pelo sistema judiciário e estava respondendo por dois homicídios. Um deles com requintes de crueldade, no qual a vítima teve a barriga aberta e cheia com pedras, sendo posteriormente jogado em um igarapé próximo do antigo motel Caribe.

A redação integrada de O Liberal aguarda nota oficial da PC.