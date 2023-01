Beneficiado com ‘saidinha’, ‘Soneca’ é recapturado pela polícia de Santarém

Foi preso novamente na tarde de terça-feira (17), na Comunidade do Tabocal, em Santarém, oeste do Pará, um homem identificado como Ismael Neri Mota, vulgo “Soneca”, condenado por tráfico de drogas. O rapaz foi beneficiado com a saída temporária de final de ano, mas não voltou para a cadeia e ainda teria quebrado o monitoramento eletrônico determinado a ele, na tentativa de dificultar o trabalho da Justiça, que o procurava. As informações são do site O Impacto.

Homens da Polícia Militar faziam rondas pelas ruas do município, quando avistaram o acusado. Ao perceber a aproximação dos agentes, “Soneca” teria tentado​​ fugir, mas não teve sucesso. Ele foi agarrado pelos militares e conduzido até a residência onde morava, para que entregasse a tornozeleira eletrônica que teria quebrado.

“Soneca” foi condenado a oito anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Desse período, o acusado cumpriu aproximadamente um ano da pena em regime semi-aberto.

Mediante a prisão em flagrante, “Soneca” foi encaminhado à 16ª Seccional de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis para o Sistema Penitenciário.