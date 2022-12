Dupla monitorada por tornozeleira é presa por participar de roubo de loja de Marabá

Lucas Guimarães Vieira, de 25 anos, e Ronivon Dias de Sousa, 26, foram presos pela Polícia Militar nesta segunda-feira (12), por suspeita de participação em um roubo de uma loja do Núcleo Cidade Nova, em Marabá, região sudeste do Pará. A dupla usava monitoramento eletrônico no tornozelo quando foram detidos. As informações são do Correio de Carajás.

A dona do estabelecimento assaltado denunciou o crime à polícia, logo após ter ocorrido e informou a numeração da placa da moto utilizada pela dupla de suspeitos, além das características do veículo e dos envolvidos.

De posse das informações, os militares fizeram buscas pelos suspeitos. A dona da moto foi encontrada. Tratava-se da esposa de Ronivon. Ela disse que não estava em casa, porque tinha ido comprar material de construção e, acrescentou que nem sabia de nenhum roubo.

Durante a conversa com a PM, o marido da mulher dobrou a esquina e tomou um susto com a presença dos policiais. Ele fugiu, mas foi contido pelos policiais logo depois.

Ronivon disse à PM que ele havia emprestado a moto da companheira para Lucas, com quem fez amizade no presídio e manteve o relacionamento fora do sistema penitenciário. Ele se defendeu alegando que não fazia ideia do crime e que somente correu dos policiais por instinto.

A advogada de Ronivon, Cristina Longo, reafirmou a hipótese dita pelo cliente. Segundo a defesa, foi concedido a Ronivon no dia 6 de dezembro, o regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, e que ele trabalha pela manhã e estuda Direito à noite.

A mulher de Ronivon, que está grávida, também sustentou a fala do companheiro. Por outro lado, o sargento Alves, comentou que Ronivon falou a localização de Lucas. O jovem de 25 anos tentou pular o muro do imóvel, mas foi capturado.

No local onde o suspeito foi preso, havia relógios, colares e outros objetos que possivelmente foram roubados da loja. A PM também encontrou uma arma de fogo com numeração raspada.