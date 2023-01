Motociclista morre após ter cabeça esmagada por carreta na BR-222, em Marabá

O funcionário de uma concessionária de motos de Marabá, no sudoeste do Pará, morreu em um acidente ocorrido no início da tarde desta terça-feira (17), quando trafegava pela BR-222. A vítima, identificada como Guilherme Rodrigues, vinha em uma moto CG-160 quando, à altura do Km 7 com a Folha 29, foi colhido por uma carreta e teve o crânio esmagado. As informações são do portal Correio de Carajás.

Por enquanto, há duas versões sobre o caso. Testemunhas dizem que Guilherme teria perdido o controle da motocicleta e caído na pista. A outra hipótese é de que ele supostamente tentou ultrapassar a carreta pelo acostamento.

O veículo de grande carga, que tem mais de 25 metros de comprimento, passou por cima dele. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas não houve tempo de socorrê-lo. Guilherme teve morte instantânea.

O delegado Bruno Mesquita informou que o motorista da carreta, Welton Lima de Souza, não percebeu quando atropelou Guilherme. "Ele só se deu conta do que havia acontecido quando pedestres o avisaram."

Welton foi encaminhado para a sede da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, na Folha 30. Ele realizou teste do etilômetro e deu negativo para presença de álcool no sangue. A carreta também foi submetida à perícia. O motorista foi liberado após prestar depoimento e poderá responder por homicídio culposo - quando não há intenção de matar.

Guilherme, que trabalhava como auxiliar de despachante na venda de motos em um estabelecimento de Marabá, morava no bairro Nossa Senhora Aparecida. Um irmão da vítima foi até o local do acidente, mas não quis falar com a imprensa.