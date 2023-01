Carro do cantor paraense Wanderley Andrade se envolve em acidente e uma pessoa morre em Manaus

O funcionário de uma oficina mecânica identificado como Rafael Barros, de 26 anos, morreu após o veículo que ele conduzia bater violentamente contra uma coluna de sustentação da passarela da avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, que fica na zona centro-sul de Manaus (AM). Seria mais um acidente entre tantos não fosse um detalhe: o carro pertence ao cantor paraense Wanderley Andrade, que recebeu a notícia da tragédia na madrugada desta terça-feira (17), quando estava em Fortaleza (CE). Três mulheres com idades entre 20 e 22 anos também estavam no automóvel e ficaram feridas sem gravidade. Com informações do portal D24AM.

VEJA MAIS

O site D24M informou que Rafael ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros, com auxílio de um alicate mecânico. As passageiras foram encaminhadas ao Pronto-Socorro 28 de Agosto.

De acordo com o artista, que conversou com a redação integrada de O Liberal, Rafael já tinha feito um serviço de plotagem em um eletrodoméstico na casa que Wanderley tem em Manaus, e comentou que também aplicava a técnica em carros. O cantor, então, o contratou para fazer a plotagem de sua Pajero Full, pelo valor de R$ 2.500,00.

O trabalhador deveria ter entregue a caminhonete no último domingo (15), mas o prazo teria sido prorrogado para esta terça-feira (17), às 11h. Informações levantadas preliminarmente indicam que Rafael estaria dirigindo o carro do cantor há alguns dias, sem a permissão de Wanderley. O paraense presume que Rafael estaria “desfilando” com a Pajero e que provavelmente estaria em alta velocidade no momento do acidente.

“Eu estava em Fortaleza quando soube da notícia. Ele tinha plotado uma geladeira de uma casa que tenho em Manaus e foi quando ele falou para mim que fazia o serviço também em veículos. Tinha ido na oficina dele e paguei pela plotagem da Pajero. Era para ele (Rafael) ter devolvido o carro no domingo, mas, depois ficou de devolver nesta terça. Tudo indica que o Rafael já estava saindo no carro sem autorização, agora essa tragédia. O Rafael morreu, o veículo teve perda total. Felizmente, parece que as três mulheres tiveram apenas leves arranhões", contou.

"Acho que ele foi desfilar com as meninas e deveria estar em uma velocidade muito grande quando houve a colisão. Foi uma batida terrível. O Rafael, que era um cara jovem, não tinha vínculo nenhum comigo. Que Deus dê um bom descanso para ele”, esclareceu o cantor, que no início da noite de hoje prestou depoimento às autoridades de Manaus sobre o caso.

O Grupo Liberal solicitou mais detalhes à Polícia Civil de Amazonas sobre o acidente e aguarda retorno.