Markinho Duran e Wanderley Andrade estrelam o show ‘2 Reis’

Um encontro inesperado para muitos fãs. Markinho Duran, referência paraense do pop-rock, e o rei do brega regional, Wanderley Andrade, prometem uma grande noite no próximo domingo, 8, na casa de eventos Palafita. Os dois artistas de longa trajetória na cela local serão as estrelas do show “Brega Rock” em uma noite intitulada “2 Reis”. A festa inicia às 18h.

Markinho e Wanderley irão apresentar shows em separado. O ex-líder da banda Alternativa vai abrir a noite com o melhor do repertório do rock nacional e internacional e também os sucessos autorais, como “Tarde Demais”, “Vem Correndo” e “O Amor Me Traz”, entre outras.

Em seguida, Wanderley assume os vocais para cantar clássicos do brega paraense e nacional, como os sucessos de Reginaldo Rossi, como “Leviana”, assim como os sucessos autorais, como “Traficante do Amor”, “Melô do Ladrão” e “Amor Especial”. Na interseção de um show para o outro, Markinho Duran e Wanderley Andrade poderão fazer uma interação surpresa para o público.

O encontro inédito me um palco de Belém, já aconteceu duas vezes, no interior do Pará. A primeira vez foi há cerca de dez anos, em um festival na cidade de Almeirim, no Baixo Amazonas, quando Markinho convidou Wanderley pra fazer participação em um show dele. Wanderley é natural daquela cidade. A segunda vez foi há cerca de sete anos, quando Markinho foi chamado para uma participação no show de Wanderley, em Porto de Moz, naquela mesma região.

“São dois shows distintos, porém, há uma grande possibilidade da gente fazer uma coisa juntos no palco. Ele é um grande amigo de muito tempo”, declara Markinho. Ele descreve que, nas vezes em que cantaram juntos, “o público veio abaixo”. “É sempre uma festa quando a gente se encontra e sempre rola essa participação, é sempre uma alegria”.

Brega Rock

Wanderley também é conhecido pelo repertório de rock internacional e de sucessos do Raul Seixas, o que leva Markinho gentilmente a classificá-lo de “um roqueiro que canta brega” e “um bregueiro que gosta de rock”. “A gente deve interpretar junto ‘Love of My Life’ (Queen) ou ‘Have Your Ever Seen The Rain?’ (Creedence)”, antecipa Wanderley.

“O brega é a origem do rock n’roll. O brega tem tudo a ver com a pegada do rock, eu sou roqueiro. Vou mostrar isso no palco. Eu vou pra cima mostrar que as semelhanças do brega e do rock são bastante acentuadas”, acrescenta Wanderley. “A minha formação é do rock desde os Beatles”.

“Tiveram a ideia de colocar o nome da festa ‘2 Reis’ numa forma carinhosa de homenagear dois artistas que estão na lida há muitos anos, levando alegria aos quatro cantos do estado e também a outros estados”, conta Markinho. Está completando 40 anos de carreira prepara um show.

“Vai ser uma grande noite para quem está voltando das festividades de final de ano para iniciar o novo ano com o pé direito. O público pode esperar alegria, amizade, carinho e reciprocidade de dois artistas com música de alto nível. Vai ser muito especial”, completa.

Trajetórias

Músico de visual único, voz e talento que levou a música paraense para outros estados e países, Wanderley Andrade possui uma grande discografia de sucessos atemporais, além da capacidade poliglota que o levou a lançar um CD duplo em dois idiomas e ao vivo. Atualmente, prestes a completar 40 anos de carreira, ele prepara o lançamento de um novo álbum, “Conexão”, para o final deste mês, com músicas de autores paraenses e do baiano Davi Sales (que teve músicas gravadas por Ivete Sangalo, Cláudia Leite e outros)

Já Markinho Duran, com 35 anos de trajetória, teve passagem pela banda ícone do rock paraense, Violetha Púrpura, que fez sucesso entre os anos de 1990 e 1994, antes de liderar a banda Alternativa, de 1994 a 1996. O vocalista iniciou o trabalho solo em 1997, quando se consolidou como referência do rock, realizando a abertura de shows para artistas nacionais, como Ira e Lobão, emplacando sucessos autorais e gravando álbuns.

Agende-se

Show “2 Reis- Brega Rock” com Markinho Duran e Wanderley Andrade

Dia: Domingo, 8

Hora: A partir das 16h

Local: Palafita (Rua Siqueira Mendes, 264, Cidade Velha)

Venda de ingressos pelo Pix (CPF 591.906.982-15)