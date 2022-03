Wanderley Andrade comenta sobre "contato excessivo" que sofreu durante show no Pará

O cantor Wanderley Andrade, em entrevista ao canal "Nostalgia Belém", comentou sobre uma situação polêmica que sofreu durante um show no município Oriximiná, localizado no Pará. Durante a confusão, o cantor ficou ferido no braço.

Em show realizado no último domingo, 20, um fã passa a mão nas partes íntimas do artista, o deixando irritado. Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra o momento em que o artista estava no ombro de um segurança, cercado por uma multidão, cantando seus clássicos. Além disso, nas imagens é possível ver o momento em que um fã acerta uma dedada nas nádegas dele. Wanderley parte para cima do homem, e os seguranças imediatamente afastam o autor da dedada e uma grande confusão inicia.

Na entrevista, Wanderley pôde comentar melhor sobre a situação indelicada. "Pegou nas minhas costas. Eu não queria estragar a festa das pessoas que pagaram área vip para estar mais perto do palco. Eu acabei me machucando com a situação. O cara que me empurrou estava bêbado e aí começou a confusão. Mas eu não sou um cara violento. Vocês no meu lugar fariam o que? Eu peço desculpas se fui um cara grosseiro, eu não deveria ter feito isso. Ninguém pegou na minha bunda, queria deixar claro isso", relatou o cantor.