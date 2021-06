Wanderley Andrade e Vingadores do Brega mostram a versão chef de cozinha em live

Wanderley Andrade e os Vingadores do Brega vão fazer a estreia do quadro "Música e gastronomia" do site gastronomia paraense. A ideia é proporcionar leveza e alegria durante o preparo de pratos apreciados por artistas. A primeira edição será transmitida por meio de live, às 19h, pelas redes sociais do site.

Os artistas vão mostrar uma das receitas paraenses que mais gostam de fazer. A organizadora do projeto, Rosiane Rodrigues, disse que a ideia é de juntar a cultura da música com a da gastronomia e mostrar para todo o mundo.

"Esse quadro novo tem objetivo de colocar um elemento a mais, que é a música. Pois temos vários conteúdos do universo da culinária e juntar tudo isso a música resulta em um trabalho ainda mais rico e divertido", explica Rosiane.

O prato que será preparado o público só vai saber na hora, mas Rosiane disse que já dá para imaginar a bagunça que os artistas vão fazer. Milton, um dos integrantes do Vingadores do Brega, disse que gostou da proposta, pois a mistura da gastronomia paraense com a música é o prato perfeito para falar de cultura do Pará.

"Essa mistura é um impulsionamento para o estado, pois tanto a gastronomia quanto a música do Pará são originais e ricas. E toda oportunidade que tivermos para mostrar a nossa arte é sempre muito positiva. Esse projeto faz a casadinha perfeita", diz Milton.

O site gastronomia paraense é um projeto novo, que foi pensado por Rosiane quando ela estava em fase de preparação para o TCC. Ela disse que a ideia de sala de aula acabou virando o trabalho de conclusão de curso e ferramenta de trabalho.

"Eu sempre fui apaixonada por gastronomia e esporte e quando estava em uma aula sobre construção de sites fiquei pensando nessa possibilidade de criar um canal de comunicação para tratar sobre gastronomia com conteúdo diferenciados”, explicou a idealizadora do projeto.

Durante o processo de pesquisa, Rosiane percebeu que faltava esse tipo de serviço no estado, local rico no universo de gastronomia, mas com poucos conteúdos concentrados. “O que percebi é que têm material, mas que de atua de forma mais segmentada. E nesse projeto eu tento reunir vários assuntos que estejam dentro do universo da gastronomia”, acrescenta.

Além de se preocupar com a divulgação da cultura, o portal tem também um trabalho social, que é de divulgar o trabalho de pessoas que atuam no anonimato. Pois um dos quadros do site, mostra diferentes atividades de trabalhadores autônomos.

“A nossa intenção é mostrar o trabalho dos chefs, do circuito gastronômico, mas também de mostrar o trabalho de pequenos comerciantes”, pontua. O quadro bate-papo saboroso recebe as mais variadas pessoas para preparar pratos de sua preferência e a partir daí o público tem a oportunidade de conhecer diferentes histórias.

O site vai completar um ano apenas no mês de setembro, mas a organização já se prepara para a estreia de conteúdos até a data. Quem quiser conferir o conteúdo é só acessar gastronomia paraense e para participar da live é por meio do instagram, facebook e youtube do site.