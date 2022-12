Casal morre em colisão de moto com picape na madrugada de Natal na BR-222, no sudeste do Pará

O entregador de uma loja de construção, Marivaldo da Silva Neto, de 32 anos de idade, e a esposa, Genilse Brandão Sousa, morreram, na madrugada do último domingo (25), em uma colisão com uma picape na rodovia BR-222, no sudeste do Pará. Eles viajavam de Marabá, em uma motocicleta, rumo a Bom Jesus do Tocantins, à casa de familiares de Marivaldo, no que seria a segunda parte do Natal da família. As informações são do Correio dos Carajás.

A motocicleta teria sido atingida por trás e o casal foi arremessado para o matagal na lateral da via. Eles morreram no local. O carro ficou atravessado no meio da pista.

Os corpos foram velados ainda no domingo e sepultados nesta manhã de segunda-feira (26).

O casal deixou um filho de dois anos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações às polícias Civil e Militar sobre a investigação do caso e aguarda um posicionamento.