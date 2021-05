O trecho da rodovia BR-222, entre o bairro Morada Nova e o núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste do Pará, foi interditado por manifestantes no início da manhã desta quarta-feira (26), após a morte do soldado do Exército, Jaime Pereira da Costa Júnior, de 23 anos. Ele foi atropelado por um ônibus quando estava em uma moto.

O grupo usou pedaços de madeira e pneus para travar o tráfego de veículos no local. A barreira ainda foi incendiada. Somente ambulâncias e alguns caminhões tiveram passagem liberada.

Em breve, mais informações!