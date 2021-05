Militar morre durante acidente entre moto e um ônibus, em Marabá

O soldado do Exército identificado como Jaime Pereira da Costa Júnior, 23 anos, morreu nesta terça-feira (25) durante um acidente, envolvendo um ônibus e uma motocicleta, em Marabá, sudeste do estado. Segundo informações das testemunhas, o ônibus estava saindo da PA-150, em direção a um residencial, quando atingiu a motocicleta.

O militar ficou preso entre as rodas do ônibus, enquanto o outro passageiro, colega de trabalho da vítima e que estava com ele na motocicleta, sofreu apenas escoriações pelo corpo.

Jaime e o amigo estavam a caminho do quartel quando tudo ocorreu. Populares ainda tentaram socorrer a vítima, mas o militar já estava morto. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. O nome do militar que sobreviveu ao acidente e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não foi divulgado.

Jaime era lotado no 1º Grupo de Artilharia de Campanha (1º GAC), na Br-230, sentido São Domingos do Araguaia.