Motociclista cai em lombada, bate a cabeça e morre em Marabá

Um homem, identificado como Marcelo Guimarães, de 38 anos, morreu na noite do último sábado (14), após bater a cabeça no asfalto em um acidente, na Avenida Sororó, localizada no Núcleo Cidade Nova, na cidade de Marabá, sudeste do Pará. As informações são do Debate Carajás.

Marcelo trafegava em sua moto quando bateu em um quebra-molas, foi arremessado, caiu batendo a cabeça e veio a óbito no local. Testemunhas informaram que Guimarães e um colega andavam na motocicleta com um copo de bebida alcoólica nas mãos. Além disso, a vítima não usava capacete no momento do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas encontrou Marcelo já sem vida. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo para realização de exames periciais e liberação para o velório.