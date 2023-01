Bebê morre após ser arremessado do colo da mãe em acidente de trânsito em Óbidos

Um bebê de três meses morreu após ser arremessado do colo da mãe, em um acidente de trânsito, que ocorreu em Óbidos, no oeste paraense, na última sexta-feira (13). O responsável por dirigir a motociclista, que ocasionou a morte da criança, está preso no município. As informações são do Debate Carajás.

VEJA MAIS

De acordo com populares, a mãe do menino caminhava pela Avenida Siqueira Campos, com o filho no colo, quando foi atingida pela moto. Com o impacto da batida, o bebê foi arremessado do colo da mãe.

Testemunhas disseram que o menino chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no local. Já a mãe do bebê, foi socorrida e levada para um hospital da cidade, e posteriormente, veio a ser encaminhada ao hospital de Santarém.