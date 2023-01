Acidente de trânsito deixa um morto em rodovia em Maracanã, no nordeste do Pará

Um motociclista, identificado como Haroldo Almeida dos Santos, de 39 anos, morreu ao colidir com um ônibus no quilômetro 30 da rodovia PA-430, na Vila São Miguel do Itaquerer, no município de Maracanã, nordeste do Pará. O acidente fatal ocorreu na noite de sábado (14). O condutor do ônibus fugiu sem prestar socorro.

VEJA MAIS

Segundo informações de populares, colhidas pelas guarnições da Polícia Militar que atenderam a ocorrência, a vítima estaria embriagada quando pilotava a moto. Ele colidiu com o ônibus, que vinha no sentido contrário. Um enfermeiro constatou que Haroldo estava sem sinais vitais ainda no local do acidente.

Na chegada da polícia, tanto a moto da vítima, quanto o ônibus acusado, não estava mais no local. Populares informaram a suposta placa do ônibus, mas, segundo a polícia, não era condizente com o veículo envolvido no acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso às polícias Civil e Militar, e aguarda um posicionamento.