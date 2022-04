Motociclista morre após colidir com carro na BR 163, em Santarém

Um motociclista morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito na Rodovia Federal Santarém-Cuiabá, na altura da Comunidade São José, localizada no planalto santareno. O acidente envolveu uma motocicleta e um carro de passeio na noite deste domingo (3).

Segundo informações do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu a ocorrência, o piloto da moto identificado como Jeferson Silva Ferreira, 24 anos, morreu ainda no local do acidente.

Carro envolvido no acidente (Rosinaldo Bentes Junior)

Duas outras pessoas que ficaram feridas foram socorridas e encaminhadas para o Pronto Socorro Municipal de Santarém (HMS), uma em estado grave.

De acordo com informações preliminares, a colisão entre os dois veículos foi frontal, com a violência do impacto a vítima que pilotava a motocicleta teve parte do corpo arrancado. A equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada e fez a remoção do corpo da vítima.