Duas pessoas são eletrocutadas ao tentarem salvar motorista no nordeste do Pará

Duas pessoas foram eletrocutadas na manhã deste domingo (3), ao tentarem salvar um motorista de um carro. O condutor ficou preso às ferragens após colidir contra um poste, no município de Augusto Corrêa, região nordeste do Pará, e também morreu. O acidente aconteceu na rodovia BR-308, na Vila do Patal. As informações são do Native News Carajás.

O motorista foi identificado como Alessandre Moreira Dias, 42 anos, natural de Viseu. As vítimas eletrocutadas foram Jozanes Andrade da Luz, de 41 anos, e Marinelma Ramos de Brito, de 19 anos.

Testemunhas disseram que Alessandre junto de três amigos voltavam de um balneário. Eles teriam passado a noite em uma festa junina. O condutor perdeu o controle do veículo, modelo Fiat Pálio, e bateu contra um poste. A rede elétrica foi danificada e os fios energizados caíram no chão. Os passageiros conseguiram sair do automóvel, mas Alessandre ficou preso às ferragens. Jozanes e Marinelma tentaram salvar o motorista, mas receberam descarga elétrica e também morreram.

Outras pessoas que estavam no local constataram que Alessandre e os amigos estariam supostamente alcoolizados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o 24º Grupamento Bombeiros Militar de Bragança foram acionados. No entanto, ao chegarem no local constataram que as três vítimas estavam mortas. A quarta vítima envolvida no acidente foi levada para uma unidade de saúde de Augusto Corrêa.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para orientar os condutores. A Polícia Científica do Pará (PCP) removeu os corpos da via e os encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal, onde passaram por necropsia.