Primo de fundadora do 'Black Lives Matter' morre após abordagem policial

O professor Keenan Anderson, 31 anos, teria morrido depois de levar choques de agentes da polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, no último dia 3 de janeiro. A notícia da morte foi divulgada por Patrisse Cullors, prima de Anderson e cofundadora do movimento "Black Lives Matter". As informações são do G1.

A polícia divulgou um vídeo gravado por câmeras acopladas aos uniformes dos oficiais que estavam na ocorrência. De acordo com a instituição, um oficial da divisão de tráfego foi atender um chamado de colisão, em que Anderson seria o responsável pela batida. Após ser abordado, o professor se sentou na calçada e conversou com o agente, mas tentou fugir quando outros policiais chegaram ao local.

Os homens teriam usado força física e tasers, que é uma arma de eletrochoque, para conter Keenan Anderson. Relatos apontam que ele gritava por ajuda e dizia que estavam tentando matá-lo como fizeram com George Floyd.

Por causa dos choques, ele precisou ser levado para o hospital, mas teria sofrido uma parada cardíaca e faleceu depois de quatro horas. A divisão de investigação da polícia investiga o caso.

"Meu primo era um educador e trabalhava com alunos do ensino médio. Ele era professor de inglês. A polícia de Los Angeles matou três pessoas esse ano. Uma delas é meu familiar", escreveu a ativista Patrisse Cullors em seu perfil.