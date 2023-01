Homem é morto a tiros enquanto passeava com a esposa em Tucurí

Um homem, identificado como Maurivan da Silva Nascimento, de 47 anos, foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (9), no bairro Jardim Colorado, em Tucuruí, no sudeste do Estado. De acordo com as informações preliminares, a vítima juntamente com sua esposa trafegava pela rua Fernando Guilhon, em uma moto Bros (sem placa), quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma moto Bros cor-preta, que ao se aproximarem do casal, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra eles. Com informações do site Gazeta do Pará.

Maurivan, que era conhecido entre seus amigos e familiares como "Jeguinho", foi atingido na cabeça e nas costas com pelo menos três tiros. A esposa da vítima também foi atingida com um tiro na mão. Apesar dos ferimentos, ela ainda foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda de acordo com as informações, após o crime os acusados fugiram em direção à BR 422 sentido transcametá.

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. A Polícia Civil também compareceu ao local do atentado e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

A Redação Integrada de O Liberal demandou as polícias Militar e Civil e aguarda mais detalhes sobre o caso.