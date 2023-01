Acusado de homicídio no Maranhão é preso pela PM em Parauapebas

Cloves Fernandes Cardoso, 56 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (9) no bairro Nova Carajás, em Parauapebas, região sudeste do Pará. Ele é acusado de homicídio na cidade de Zé Doca, no Maranhão. Com informações do Correio de Carajás.

A guarnição da PM realizava patrulhamento quando avistaram uma Volkswagen Voyage prata estacionado na calçada e resolveu verificar a procedência do veículo e do dono.

Os militares checaram as informações no sistema e constataram que o proprietário do carro era Cloves e que ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal do Município de Zé Doca, interior da mesorregião Oeste do Maranhão. A ordem judicial tinha sido expedida desde 13 de abril de abril de 2018.

O acusado ficou foragido por mais de quatro anos até que foi localizado em Parauapebas.

Cloves Fernandes foi encaminhado à 20ª Seccional de Polícia Civil do Pará (PCPA), onde foi apresentado e deverá permanecer até ser transferido ao foro de origem do processo penal.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à PCPA sobre que o acusado teria cometido e quais procedimentos foram adotados contra ele após ter sido capturado. A reportagem aguarda retorno.