Jovem é assassinado a tiros em atentado na cidade de Barcarena

Gleibson Gabriel do Rosário de Araújo, de idade não revelada, foi assassinado a tiros no início da manhã desta segunda-feira (9) na Rua do Furo, localizada no bairro Jardim Cabano, em Barcarena, região nordeste do Pará. Segundo a polícia, um Gol prata se aproximou da vítima e efetuou, pelo menos, cinco disparos de arma de fogo contra o rapaz. Ele morreu na hora.

Segundo o 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), Gleibson pilotava uma motocicleta Honda Twistter preta, de placa QDX-0521. Um homem identificado como Afonso dos Santos Baia estava no veículo junto com a vítima. O passageiro presenciou o atentado, mas não chegou a ser baleado. O carro saiu atirando e atingiu Gleibson.

Os militares isolaram o local do homicídio até a chegada das polícias Civil (PC) e Científica (PCEPA). O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para que pudesse passar por exames necroscópicos.

O veículo envolvido no ataque não foi localizado e não se sabe a motivação do crime. O assassinato do rapaz foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da Vila dos Cabanos

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre a ocorrência à PC e aguarda retorno.