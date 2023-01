Homem é morto a pauladas no meio da rua em Marituba

Um homicídio foi registrado no município de Marituba, na região metropolitana de Belém, nesta segunda-feira (9). A vítima foi identificada como Angelo Botelho de Castro, de 41 anos. O crime ocorreu no bairro Dom Aristides, em Decouville. A vítima foi encontrada, em via pública, com ferimentos na região da cabeça.

Uma guarnição do 21°BPM atendeu a ocorrência. Segundo informações apuradas pelo militares, Angelo foi morto a pauladas por dois homens, ainda não identificados.

Eles invadiram a casa de Angelo e o retiraram à força, matando-o em seguida. Essa versão foi repassada, aos militares, por um familiar da vítima. Mas, no local, ninguém soube informar a motivação do crime, que será investigada pela Polícia Civil.

Policiais se deslocaram para a cena do crime. E a Polícia Científica foi acionada por volta das 6h30 desta segunda-feira.