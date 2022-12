Policiais sofrem emboscada e agente leva tiro no rosto

Um guarda municipal de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, foi baleado durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (22), próximo a rua da Cerâmica. A equipe de agentes estava numa região de mata tentando desarticular uma rota de fuga de criminosos, quando um grupo armado passou a atacá-los com tiros.

A operação conjunta da Guarda Municipal de Marituba e da Polícia Militar fazia rondas nos rios do município, quando sofreu uma emboscada em uma área de mata fechada, nas proximidades da 5ª Rua com a rua da Cerâmica, uma das principais do município. O agente ferido foi baleado na região da face e precisou ser socorrido.

A bala disparada por um dos criminosos – ainda não há confirmação do número exato – atingiu o guarda de raspão. Logo após os tiros, os criminosos fugiram pela mata. Nenhum criminoso foi identificado ou preso até o fechamento desta reportagem.

De acordo com a Guarda Municipal de Marituba, o agente recebeu atendimento no local, está consciente e fora de perigo. A Prefeitura de Marituba também se manifestou sobre o caso, confirmando que a equipe de agentes foi recebida a tiros e um guarda municipal foi atingido sem gravidade, estando fora de qualquer risco.