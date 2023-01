‘Cutia’, suspeito de praticar furtos em Santarém, é morto a tiros

​O corpo de um homem identificado como Rodrigo dos Santos Paiva, mais conhecido pelo apelido de “Cutia”, de 38 anos, foi localizado na manhã deste domingo (8), na rua General Assunção, entre Moura de Carvalho e Sol Nascente, no bairro Santo André, em Santarém, oeste do Pará. O cadáver apresentava duas perfuraçõe​​s de arma de fogo.

As circunstâncias e a motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEH). Os suspeitos do homicídio permanecem foragidos. As informações são do portal Impacto.

Militares do 35º Batalhão foram acionados, via Núcleo Integrado de Operações (Niop), por moradores que teriam ouvido gritos próximo do endereço mencionado e, em seguida, teriam ouvido também um estampido, supostamente de disparo de arma de fogo.

Quando a polícia chegou ao local informado, encontrou um corpo jogado no chão. Moradores reconheceram a vítima e afirmaram ainda que “Cutia” estaria praticando vários furtos naquele bairro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local e constatou que a vítima já estava morta e apresentava duas perfurações de arma de fogo, sendo uma no ombro e outra no tórax.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP), que analisou e removeu o corpo.