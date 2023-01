Esposa mata marido com facada no peito para se defender de violência doméstica em Maracanã

Leomar Monteiro Ribeiro, 28 anos, foi morto com uma facada no peito pela própria esposa na madrugada desta segunda-feira (9) dentro de casa, na rodovia PA-127, na altura do quilômetro 18, em Maracanã, município no nordeste do Pará. O casal morava junto na vila União. A companheira da vítima, Joyce Monteiro Ribeiro, de 25 anos, foi presa. Ela alegou à polícia que estava sendo espancada pelo rapaz e foi então que pegou uma faca para se defender.

VEJA MAIS

De acordo com o relatório de ocorrência do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), os militares foram informados pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) de Castanhal que, por volta de 4h15, o caso teria ocorrido.

Leomar chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Igarapé-Açu, mas não resistiu aos ferimentos após chegar na unidade de saúde. As autoridades constaram uma lesão provocada por arma branca perto do lado esquerdo superior da região torácica. A faca utilizada no crime foi apreendida.

Joyce permaneceu no local do crime após matar o marido. Ela foi presa e encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil (PCPA) de Maracanã, cidade que fica também no nordeste do Estado, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

De acordo com a nota da PCPA, o caso é investigado pela delegacia onde o homicídio ocorreu. Joyce segue à disposição da justiça.