Mulher atacada a tiros morre após duas semanas internada em hospital de Tucuruí

​Uma mulher identificada apenas como Eliane morreu na madrugada desta sexta-feira (27), após duas semanas internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Tucuruí, sudeste paraense. Eliane teve uma parada cardíaca e não resistiu. A jovem foi vítima de disparos de arma de fogo no dia 13 deste mês, no bairro Liberdade, no município de Breu Branco. Os tiros acertaram o pescoço da mulher. Uma das balas ficou alojada e ainda não havia sido retirada. Com informações do portal Agora Breu Branco.

No dia do crime, Eliane foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada, inicialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Breu Branco. Porém, devido à gravidade dos ferimentos que sofreu, a mulher precisou ser transferida para o Hospital Regional de Tucuruí.

Os suspeitos do assassinato de Eliane ainda não foram identificados nem presos. A polícia realiza diligências na tentativa de encontrá-los. Maiores detalhes acerca do crime não foram revelados. Portanto, não há informações sobre a linha de investigação adotada pela polícia e tipificação do crime. No entanto, nas redes sociais, especula-se que o caso se trata de um feminicídio.

A reportagem solicitou mais informações sobre o ocorrido à Polícia Civil, mas ainda não teve retorno.