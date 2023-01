'Vou te matar hoje', ameaçou o padrasto atropelado e morto pela enteada

No último domingo (22), a jovem que atropelou o padrasto com um carro em alta velocidade depois que ele agrediu e ameaçou matar a mãe dela, ainda não foi localizada pela polícia. O padrasto, Maykon da Silva, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações são do portal Campo Grande News.

A mulher de 43 anos contou que estava há cerca de um mês com o agressor e que ele se mostrou violento. Na data do atropelamento, ela disse que foi trabalhar, mas passou mal. "Fui no posto, o médico passou remédio e fui embora. Quando falei que estava no ônibus, ele achou que eu estava traindo", comenta a mulher.

Quando chegou em casa, a mulher disse que Maycon estava bebendo e usando drogas. "Estava cheirado, doidão. Então troquei de roupa, ele pediu para as crianças saírem e eu falei 'vamos conversar'", lembra.

A mulher pediu para que ele deixasse a casa, mas o homem não aceitou. "Não é assim, se não for minha não é de mais ninguém", ameaçou. "Ele pulou em cima de mim, colocou a mão no meu pescoço e começou a apertar. Eu já estava dando o último suspiro, quando minha filha mais nova voltou do mercado", conta. Maykon, então, teria deixado a casa fazendo ameaças de morte: "Esse é o último (sic) 50 reais que tenho, vou beber e vou te matar hoje".

Momentos depois, a filha mais velha da mulher chegou. Ela questionou sobre o ocorrido e viu marcas no pescoço da mãe. "Ela disse 'não acredito'. Eu falei 'deixa para lá, ele já foi embora', mas ela falou que iria atrás dele, pegou a chave e foi", lembra a mãe.

A jovem retornou a pé minutos depois e falou "'bati o carro nele. A senhora deu casa, comida, água, tudo, e foi isso que ele fez com a senhora'. Minha filha falou que era melhor ele do que eu", relatou a mulher, que já vinha sendo ameaçada de morte antes do fato.

"Seus dias estão contados, no dia que você me largar você pensa bem", ameaçava o homem. Depois do atropelamento, a jovem acabou abandonando o carro após um dos pneus estourar. Ela fugiu e ainda não foi localizada pela polícia.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)