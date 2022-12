Mãe e padrasto são presos suspeitos de estuprar duas crianças

Nesta quarta-feira (28), o padrasto e a mãe de um menino de 6 anos e uma menina de 12, foram presos suspeitos de estuprar as duas crianças na casa onde o casal morava. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a Polícia Civil, os abusos começaram quando a menina foi passar as férias de julho na casa da mãe. A vítima era trancada no banheiro e segurada pela mulher, que presenciava e participava do crime.

O caso aconteceu no município de Barra de Santa Rosa, na Paraíba. Segundo a polícia, um exame sexológico confirmou o estupro da garota. Os exames do menino ainda estão em fase de conclusão.

A mãe das crianças foi presa e será encaminhada para o presídio feminino da cidade de Campina Grande. O padrasto foi levado para a unidade prisional em Cuité.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).