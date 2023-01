Padrasto é preso por abusar da enteada de 2 anos e filmar o crime em Belém

Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (25), suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, uma criança de apenas dois anos, e ainda filmar o crime. Na residência do investigado, foram apreendidos celulares e objetos pessoais, que serão encaminhados à Polícia Científica do Pará (PCP) para análise pericial. A vítima foi localizada e levada aos serviços de proteção e acolhimento.

De acordo com informações da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca/Santa Casa), comandada pela delegada Emanuela Amorim, responsável pela prisão no âmbito da “Operação Abutens”, as investigações iniciaram na última sexta-feira (20), após o recebimento de denúncia anônima.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, o suspeito foi interrogado e encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde permanece à disposição da justiça. O homem deverá responder pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil.