Criança de 9 anos é estuprada pelo irmão e por um tio em Mosqueiro; os dois foram presos

​Dois homens foram presos suspeitos de estuprarem uma criança de 9 anos de idade na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. A prisão ocorreu na segunda-feira (23) e os suspeitos foram identificados como tio e irmão da vítima.

Policiais militares do 25° Batalhão chegaram até os suspeitos depois de terem recebido denúncia anônima. O crime ocorreu no bairro Mangueiras e causou indignação na comunidade.

O Conselho Tutelar acompanha o caso e perícias confirmaram o estupro da criança de 9 anos. O tio, com idade de 26 anos, e o irmão da vítima, com idade de 19 anos, foram encaminhados para 9ª Seccional Urbana de Mosqueiro, para procedimentos cabíveis ao caso.

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Civil, mas ainda não teve retorno.

Como denunciar o estupro de vulnerável?

​Vários canais estão disponíveis para que a população denuncie casos de estupro de vulnerável. Além das Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deacas), das unidades do Parapaz e da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que funciona na Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), as vítimas, os responsáveis ou qualquer pessoa que tiver conhecimento de um crime voltado contra a criança e adolescente, podem procurar o Conselho Tutelar, as delegacias, ligar para o 190 ou 181 quando o crime estiver acontecendo, além do Disque 100.