Suspeito de estupro de vulnerável é preso pela Guarda Municipal de Parauapebas

​Um homem, que não será identificado nesta matéria em respeito do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), foi preso em flagrante, suspeito de estupro de vulnerável em Parauapebas, no sudeste do Pará, na noite de domingo (22). A prisão foi realizada por uma guarnição da Guarda Civil Municipal (GCMP). As informações são do Native News Carajás.

De acordo com a GCMP, a equipe foi acionada, por volta de 21h30, via Centro de Controle e Operações (CCO), para averiguar a denúncia de um possível estupro de vulnerável. Ao chegar no endereço informado, encontraram a vítima, uma menina de 11 anos, que detalhou ter sido abusada sexualmente por um homem, reconhecido e identificado logo depois.

VEJA MAIS

A menina detalhou que o suspeito a levou para o apartamento dele, onde o crime ocorreu. A vítima contou ainda que começou a chorar bastante e o suspeito a deixou ir embora.

No momento em que foi abordado, o abusador, re​​conhecido pela vítima, se alterou diante da guarnição e precisou ser algemado. Após receber voz de prisão, o homem foi apresentado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), para os procedimentos legais cabíveis. Ele segue preso à disposição da Justiça.