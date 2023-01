Dois estupradores são presos no Pará em menos de 24 horas

Duas pessoas foram presas no Pará, em menos de 24 horas, por crimes de estupro e outras formas de abuso sexual de crianças e adolescentes. Um dos presos, em Nova Ipixuna, é reincidente no crime: Valter Pereira do Santos, que agora estava tentando aliciar menores em troca de dinheiro. O outro suspeito foi capturado em Moju, nordeste do estado, que abusou da própria enteada.

Nesta quinta-feira (19), Valter foi preso numa operação da Polícia Civil para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão contra ele. Recentemente, o suspeito havia recebido o benefício da liberdade condicional, após ter cometido o crime de estupro de vulnerável. Na mais recente investigação, ele estaria oferecendo dinheiro a crianças e adolescentes para cometer o mesmo crime.

A prisão em Moju ocorreu na quarta-feira (18), na localidade de vila Curuperé. As investigações da Polícia Civil levaram à operação "Vitricus" (padrasto, em Latim), que tinha como alvo um homem que estuprou a enteada de 11 anos. Ele já era investigado também por violência psicológica e doméstica. O nome dele não será revelado, já que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), essa informação pode expor a vítima, que ainda é uma criança.

Ambos os suspeitos foram ouvidos, estão presos e à disposição do Judiciário paraense. Os crimes pelos quais são investigados podem resultar em até 10 anos de prisão.

Como procurar ajuda em casos de estupros e demais abusos sexuais

Quaisquer informações sobre pessoas que possam estar cometendo crimes sexuais, seja contra adultos ou contra crianças e adolescentes, podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.

Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. Se necessário o apoio imediato, qualquer delegacia do Pará pode acolher vítimas de crimes sexuais.