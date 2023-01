Polícia investiga abuso contra menina de 10 anos em residencial de Marituba

A Polícia Civil do Pará informou na manhã deste sábado (14) que investiga um caso de abuso sexual que ocorreu na noite de sexta-feira (13) no conjunto residencial Viver Melhor Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A vítima é uma criança de 10 anos. De acordo com moradores do local, os pais da menina estavam para o trabalho, momento em que o suspeito invadiu o apartamento da família para abusar da criança. O suspeito conseguiu fugir.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de moradores e polícia ​​no local. Em um dos vídeos, um homem informa que o pai da menina chegou ao residencial e ficou sabendo do ocorrido. Armado com uma foice, ele teria partido para cima do suspeito, que também seria morador do local.

Segundo a PC, “o caso é investigado sob sigilo pela Seccional Urbana de Marituba. A vítima foi encaminhada para atendimento especializado. Diligências estão sendo realizadas para localizar o suspeito do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, pediu.