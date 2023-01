Polícia deflagra operação, prende suspeito de estupro e apreende armas em Baião

Um homem, que não teve identidade revelada, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável nesta segunda-feira (16), na comunidade do Anilzinho, no município de Baião, nordeste paraense. A prisão ocorreu no âmbito da operação “D’outro Lado”, deflagrada para que as equipes policiais dessem cumprimento a dois mandados de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão. Durante a ação, foram apreendidas quatro armas de fogo e 12 munições.

Os mandados de prisão preventiva eram referentes a um crime de homicídio qualificado e outro de estupro de vulnerável. A polícia não forneceu detalhes sobre os crimes.

O preso foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais. O suspeito se encontra sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), à disposição do Poder Judiciário.

O material apreendido também foi levado à unidade policial, para receber a devida destinação. Segundo a polícia, as investigações continuam a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva em aberto.