Três suspeitos de integrar facção criminosa morrem em confronto com a Polícia Militar em Jacundá

Três homens morreram em confronto com agentes do 50° Batalhão da Polícia Militar (50° BPM), que atuam no município de Jacundá, na região sudoeste do Estado. Outros três foram presos. Também houve apreensão de três armas de fogo. A ação ocorreu na sexta-feira (2).

Ainda segundo a Polícia Militar, os militares do 50° BPM receberam diversas denúncias anônimas informando que um grupo suspeito de pertencer a uma facção criminosa e praticar diversas ações criminosas na região estaria escondido em uma residência no bairro Alto Paraíso.

Uma operação foi organizada para verificar a veracidade das informações. Durante o cerco aos homens, o grupo percebeu a chegada dos agentes e tentou fugir atirando contra os militares.

Ainda conforme a Polícia Militar, houve uma troca de tiros e três homens foram atingidos. "Eles foram socorridos, contudo morreram durante o atendimento médico. Outros três suspeitos foram presos", informou a corporação.

Na ação também foram apreendidas duas pistolas, calibre .40, dois revólveres, calibre .38, munições e uma motocicleta com numeração adulterada. Todo material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município.