Atentado a tiros deixa dois mortos em Jacundá

Um homem e uma mulher foram executados na madrugada de domingo (1), no município de Jacundá, sudeste do Pará. O crime ocorreu na rua Taguatinga, no bairro de Santa Rita. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Jacundá, informou que investiga o duplo homicídio e que diligências estão sendo feitas para identificar e localizar os autores do crime. As informações são do site Correio de Carajás.

Alane Cardet Nunes dos Santos, 40 anos, e Maycon Douglas Ferreira, 24, foram encontrados dentro da residência da mulher. A casa, apesar de ter sistema de alarme, monitoramento com câmeras de segurança e cerca elétrica, não impediu a entrada dos assassinos. O homem, que seria morador da cidade de Marabá, foi encontrado na cozinha e a mulher na sala. No local, havia marcas de sangue em vários cômodos e móveis revirados indicam que houve luta corporal.

Os vizinhos não ouviram nenhum grito de pedido de socorro, apesar da aparente violência cometida contra o casal, executado a tiros. As investigações apontam para a participação de um ou mais assassinos no crime.

Conforme um familiar, Alane Santos comercializava confecções em sua própria casa. Do local, foram roubados cerca de R$7 mil em peças de roupas. Ela era esposa de um homem conhecido como “Abaeté”, foragido do sistema penal do Pará e morto em troca de tiros com a polícia, em maio do ano passado.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. A mulher será sepultada na cidade de Jacundá.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na localização do autor do crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181 . As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Ana Carolina Matos, de O Liberal)