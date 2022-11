PF faz operação contra fraude de registros para compra de armas no Pará

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Falsarius, em Belém, com objetivo de apurar a prática de crimes de fraude na aquisição e registro de armas de fogo, além de comércio ilegal de armamento. Falsarius significa “falsificação” em grego.

Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de medida cautelar diversa da prisão, que consiste na suspensão de atividade econômica. Segundo a PF, os alvos da operação são investigados por suposta fraude em procedimentos para a compra de armas de fogo junto à Polícia Federal, por meio da falsificação de laudos de aptidão técnica ao manuseio de arma de fogo.

Ao longo da investigação, feita pela Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos, apurou-se que os investigados estariam facilitando o acesso à aquisição de armas de fogo, sem que elas cumprissem uma etapa obrigatória do procedimento para a compra de arma, que é a realização da prova de tiro.

De acordo com a Polícia Federal, essa é a segunda operação deflagrada pela Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos no Estado do Pará em 2022 para desarticular fraudes criminosas que ocorrem nos bastidores da compra de armas de fogo. A ação é um desmembramento da Operação Psiquê, que ocorreu em maio deste, também em Belém, onde, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão