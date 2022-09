Tráfico de Armas: Polícia Civil prende acusado de transportar armamento de forma ilegal no Pará

Um homem que estava transportando de forma ilegal armamento e munições foi preso pela Polícia Civil do Pará, na manhã desta sexta-feira (23), em Marituba, Região Metropolitana de Belém. Ele foi identificado como Reginaldo dos Santos Miranda e estaria vindo do estado do Mato Grosso. Pelas investigações, ele seria fornecedor de facções criminosas.

Durante a abordagem, o acusado conseguiu fugir pela rodovia Alça Viária. Ele foi localizado e preso, em flagrante, por policiais civis pela Polícia Rodoviária Federal. Dentro do estofamento do veículo no qual ele estava, foram encontrados um fuzil e uma carabina, além de cinco carregadores e farta munição.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos necessários e ficará à disposição do Poder Judiciário. Ele deve responder por tráfico de armas e porte ilegal de armas e munição. As investigações agora são para identificar a origem das armas e quem seriam os receptadores.