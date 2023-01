Homem acusado de estuprar menino de 13 anos é preso no nordeste do Pará

Um homem de 57 anos foi preso nesta quarta-feira (25) acusado de estuprar um garoto de 13 anos em Santarém Novo, município no nordeste do Pará. A captura aconteceu pela Polícia Civil. A Vara Criminal de Ananindeua foi quem expediu o pedido de prisão com sentença penal condenatória de nove anos e nove meses contra o homem pelo crime de estupro de vulnerável.

VEJA MAIS

De acordo com o delegado Rodolfo Carvalho, que coordenou a ação, a equipe da PC foi informada sobre a presença do condenado no município de Santarém Novo e iniciou buscas com intuito de localizar e prender o acusado.

“Por meio de denúncia anônima nossa equipe de plantão foi informada e de imediato iniciamos diligências para localizar o acusado, que foi preso e levado para a delegacia. Logo após os procedimentos penais ele será encaminhado ao Sistema Penal e ficará à disposição da justiça, finalizou o delegado.