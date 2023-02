Polícia apreende motocicletas com escapamento adulterado em Marituba

Cinco motocicletas foram apreendidas durante a Operação Kadron, deflagrada na última segunda-feira (6) pela Polícia Civil, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Um dos veículos possuía registro de roubo. Segundo a polícia, a operação teve como objetivo retirar de circulação veículos que provocam a perturbação do sossego público.

Segundo o artigo 230, parágrafo XI, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, é uma infração de trânsito grave, gerando ao condutor uma multa e ainda medida administrativa, podendo o veículo ficar retido para regularização.

Cabe lembrar que essas alterações realizadas nas características originais da motocicleta também prejudicam a saúde e o meio ambiente. Como o silenciador do escapamento consiste em um item projetado para diminuir os ruídos do motor, uma vez adulterado, pode trazer consequências negativas, como um aumento significativo do ronco do motor e da quantidade de fumaça liberada.

A Operação Kadron contou com a participação de agentes da Seccional de Marituba, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Setran), Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Polícia Militar e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).